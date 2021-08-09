Знакомьтесь, Татьяна Бажанова — в 2000-м году основала радио «Эрмитаж», а сейчас борется за его спасение, получив иск о банкротстве на 15 млн руб

Сейчас радио переживает сложный период. Почему?

У нас никогда не было студии прямого вещания. Желание ее создать и привело к сегодняшним проблемам. В стране была тысяча банков, 600 из них закрыли и по каждому завели уголовное дело. В 2018 году банк моего мужа в числе прочих лишили лицензии. Это связано в первую очередь с несовершенством финансовой системы в стране: у нас невозможно оспорить элементарное решение какого-нибудь клерка из Центробанка. Банки закрывают, их активы продают за бесценок. В законе о банкротстве сказано, что все операции, которые проводил банк или его клиенты в течение трех лет, могут быть оспорены. Радио «Эрмитаж» перевело со своего корпоративного счета в банке МБСП на свой корпоративный счет в «Промсвязьбанке» 13 миллионов. Мы собирались открыть студию прямого эфира близко от Эрмитажного театра, заключили договор о закупке оборудования и аренде на Марсовом поле. Вот для чего нужны были эти деньги. Судья оспорила перевод, так как сочла его за вывод средств из банка МБСП, который вскоре после этого закрыли. Так компания «Культура» оказалась должна 13 млн, на них насчитали проценты, у нас появился долг в 15 млн. Это незаконно. Судья заключила, что я, являясь женой владельца банка, знала о якобы плохом его состоянии, поэтому вывела деньги. Но банкротство было для нас неожиданностью. На то, что в этом банке остались все мои личные сбережения, они внимание решили не обращать. Конечно, я не стала бы их оставлять, если бы что-то знала, — это как поджечь дом, оставив в нем миллиард. МБСП до последнего дня платил по всем обязательствам. Радио «Эрмитаж» никому ничего не должно. Решение мы до сих пор оспариваем в Конституционном суде. И для спасения радиостанции деньги нужны сейчас. У нас одна надежда — на слушателей: мы запустили сбор на planeta.ru. И сейчас «Эрмитаж» впервые готов давать больше рекламы, чем обычно. Мы открыты к предложениям.