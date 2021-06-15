Радиостанция «Эрмитаж» может закрыться из-за многомиллионных долгов. Сотрудники открыли сбор средств

«Сегодня — впервые со дня выхода в эфир — мы вынуждены обратиться к вам за помощью. Прошлый год стал испытанием для всего мира, для нас же он обернулся беспрецедентным падением рекламных бюджетов — единственного источника доходов станции. Мы уверены, что с восстановлением рынка нам удалось бы благополучно справиться с кризисом. Однако в апреле 2021 года в адрес радиостанции поступил иск о банкротстве: сумма требований кредитора составляет 15 миллионов рублей. Мы не можем оперативно удовлетворить исковые требования, и это означает, что радиостанция может прекратить существование. Радио «Эрмитаж» задействовал для сбора средств платформу Planeta.ru», — сообщили сотрудники радиостанции.

Радиостанция «Эрмитаж» основана весной 2000 года. Она вещает круглосуточно, среди передач «Городской пейзаж» (культурные новости Петербурга), «"Эрмитаж" об Эрмитаже» (новостная программа, выпускающаяся совместно с одноименным музеем), «Музеи мира» (совместно с институтом «Про Арте»), «Новая классика» (академическая музыка в джазовой обработке), «Весь этот джаз» (ведущий Давид Голощекин) и другие. Основное время вещания занимает джазовая музыка.

14 апреля 2021 года Агентство по страхованию вкладов подало иск о банкротстве радиостанции «Эрмитаж». Сумма требований кредитора составляет 15,3 миллиона рублей.

«Появление иска произошло в момент, и без того болезненный для радиостанции. Беспрецедентное падение рынка радиорекламы, возникшее вследствие пандемии, отразилось на всех радиостанциях города, однако для «Эрмитажа» стало особенно чувствительным. Вследствие уменьшения объема рекламных доходов ЗАО «Радиокомпания «Культура» закончило 2020 год в убытке. У владельцев компании нет возможностей и средств для того, чтобы удовлетворить требования кредитора. Положительное решение суда о банкротстве компании может привести к тому, что станция прекратит свое существование. Не имея других возможностей оперативно собрать необходимую для погашения долга сумму, сотрудники станции собираются объявить сбор средств, обратившись напрямую к неравнодушным слушателям», — отмечается в сообщении на Planeta.ru.