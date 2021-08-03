Стало известно, где появится новое общественное пространство

Как сообщают в пресс-службе Смольного, на рабочем совещании с Александром Бегловым и членами городского правительства было одобрено предоставление Фонду «Газпром социальные инициативы» двух земельных участков общей площадью более 28 тысяч кв. метров на Потемкинской улице для реализации инвестиционного проекта реконструкции оранжерей Таврического сада.

«Это один из долгожданных проектов для нашего города. Нам удалось договориться с Газпромом по поводу реконструкции этого объекта при том, что он все равно остается в собственности города. Мы должны приветствовать планы инвесторов, которые берутся за восстановление и приведение в порядок исторических пространств. На заброшенных территориях в историческом центре появится новая точка притяжения для петербуржцев и гостей города», — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что в прошлом году город подписал концессионное соглашение с Фондом «Газпром социальные инициативы» о реконструкции и приспособлении оранжерей Таврического сада под открытое общественное пространство.

Там планируется масштабное благоустройство: в обновленных оранжереях будут проводиться выставки, концерты и представления, будут работать детские развивающие секции.

«Сегодня мы создаем много общественных пространств. На заброшенных территориях, в бывших промзонах появляются красивые уголки, туда приходят отдыхать семьями. В минувшую субботу в Кронштадте открылась вторая часть парка «Патриот» — красивый проект, хорошее общественное пространство. Ранее открыли «Остров фортов», рекомендую с детьми и внуками сходить», — сказал Беглов.

Добавим, что концессионное соглашение с Фондом поддержки социальных инициатив Газпрома по реконструкции оранжерей Таврического сада заключено сроком на 49 лет.