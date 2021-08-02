Вечером Петербург накроет стеной дождя ☔️. Может выпасть почти месячная норма осадков!

По прогнозам синоптиков, за несколько часов на территории города выпадет более 80% от месячной нормы осадков. Дожди продолжатся и в ночь на вторник, 3 августа. 71 бригада «Водоканала» обеспечит бесперебойную работу системы водоотведения во время вечерних и ночных ливней. В случае возникновения локальных подтоплений время их работы будет продлено.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня днем воздух прогреется до +19…+21 градуса, в конце дня пройдут дожди, местами сильные.

Во вторник, 3 августа, ночью дождь, местами сильный, днем кратковременный. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью местами порывы до сильного. В ночное время суток +13…+15 градусов, днем +18…+20.

В среду, 4 августа, ночью и утром небольшой кратковременный дождь, во второй половине дня без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22.