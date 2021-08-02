Почему Петербург отстает от Москвы по развитию метро? Объяснили в Смольном

Максим Соколов Об отставании Петербурга от Москвы по строительству и развитию метро, цитата по «Петербургскому дневнику»: Те бюджетные возможности, которые есть у Москвы с ее более чем трехтриллионным бюджетом, несопоставимы с бюджетом Петербурга. Кроме того, мы прекрасно знаем, что в нашем городе — самое глубокое метро в мире, а значит, и одно из самых дорогих в эксплуатации.

На отставание в развитии петербургского метрополитена также повлияло то, что «Метрострой» — единственная компания, долгие годы строившая метро в городе — сейчас находится в стадии банкротства. До конца 2021 года ее функции и объекты должны отойти новому предприятию — «Метрострой Северной столицы». Его создал Петербург совместно с банком ВТБ. По словам Соколова, «как раз в этом году новая компания должна будет подхватить эстафетную палочку от "Метростроя"».

«Окончательное согласование сейчас находится в плоскости решения правительства Российской Федерации, потому что статус единственного исполнителя работ присваивается по решению президента страны федеральным правительством. Точно могу сказать, что все необходимые документы от Петербурга уже направлены. Как только все документы будут подписаны, «Метрострой Северной столицы» сможет приступать в полном объеме к своим новым задачам — это должно случиться до конца 2021 года», — заверил вице-губернатор.

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что уже в 2024 году в городе могут открыть шесть новых станций метро. Однако для этого необходимы дополнительные инвестиции в размере 130 миллиардов рублей. Также есть возможность открыть одну станцию Кудрове. Но для этого нужен еще 31 миллиард.