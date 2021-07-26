Шесть станций метро могут открыть в Петербурге в 2024 году при допинвестициях

«При дополнительных инвестициях появляются возможности открыть в 2024 году на территории Санкт-Петербурга шесть станций (объем финансирования порядка 130 миллиардов рублей)», — рассказал Беглов на совещании.

Он добавил, что также есть возможность открыть одну станцию метро в городе Кудрово в Ленинградской области, на территории, которая граничит с Петербургом, необходимый объем финансирования — 31 миллиард рублей, сообщает «Петербургский дневник».

«В ближайшей перспективе необходимо продолжить развитие метрополитена в районы за границей Санкт-Петербурга. Строительство станции метро в Кудрово может стать первым примером новой России, когда метрополитен развивается на территории двух субъектов Федерации», — сказал Беглов.

Он отметил, что строительство метродепо, которое будет обслуживать и область, и город, обойдется в 41 миллиард рублей.

Губернатор подчеркнул, что метрополитен остается каркасом транспортной системы города. В год этим видом транспорта пользуются около 750 миллионов человек.