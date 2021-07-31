«Без определенного места»: в саду Фонтанного дома выставили бюсты жильцов «Ночлежки»

Так, девять скульптурных портретов простоят в саду до 31 августа. У каждого экспоната также есть короткая заметка о герое проекта. Перед созданием бюстов скульптор и автор идеи Вероника Бернард общалась с жильцами приюта и узнавала их истории. На работу ушло полтора года — сроки затянулись из-за пандемии.

«Проект «Без определенного места» — отличный повод буквально взглянуть в лица тех, кто оказался в беде, и увидеть, что перед нами обычные люди, которые не заслуживают осуждения и изгнания» — говорится в описании проекта.