«Без определенного места»: в саду Фонтанного дома выставили бюсты жильцов «Ночлежки»

В саду Фонтанного дома, где располагается музей Анны Ахматовой, благотворительная организация «Ночлежка» открыла выставку «Без определенного места» — с бюстами девяти подопечных приюта. Об этом рассказали в соцсетях организации.
Так, девять скульптурных портретов простоят в саду до 31 августа. У каждого экспоната также есть короткая заметка о герое проекта. Перед созданием бюстов скульптор и автор идеи Вероника Бернард общалась с жильцами приюта и узнавала их истории. На работу ушло полтора года — сроки затянулись из-за пандемии.
«Проект «Без определенного места» — отличный повод буквально взглянуть в лица тех, кто оказался в беде, и увидеть, что перед нами обычные люди, которые не заслуживают осуждения и изгнания» — говорится в описании проекта.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что «Ночлежка» собирается построить в Ленобласти приют для пожилых и людей с инвалидностью. Приют будет оборудован для людей с инвалидностью, а во дворе планируют создать сад с фруктовыми деревьями и цветами, установить скамейки.
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