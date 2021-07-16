В Ленобласти появится приют «Ночлежки», во дворе которого будет сад с фруктовыми деревьями

По его словам, на строительство приюта уйдет примерно год. В доме поместятся 15 человек — по 2-4 человека в комнате. Приют будет оборудован для людей с инвалидностью, а во дворе планируют создать сад с фруктовыми деревьями и цветами, установить скамейки. Возможен и маленький пруд, добавил Свердлин.

Благодаря открытию нового приюта сотрудники смогут разгрузить отделение «Ночлежки» на Боровой улице. Как рассказал Свердлин, 15 из 52 мест в этом пункте занимают пожилые и клиенты с инвалидностью. Им тоскливо жить в городе — «на травке не посидишь, птичек и цветы не поразглядываешь, ехать далеко в парк им тяжело». А выезды на природу происходят не часто.

На свободных местах на Боровой за год смогут получить помощь порядка 45 нуждающихся — средний срок проживания трудоспособных бездомных в реабилитационном приюте 4 месяца, уточнил Свердлин.