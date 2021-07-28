Климатолог: Петербург и Архангельск может затопить из-за глобального потепления

Об этом в беседе с изданием Ura.ru сообщил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.

«Проблема подъема мирового океана — это проблема 22-го века. По худшим оценкам, подъем может быть три — пять метров. Тогда это будет проблема многих. И для Петербурга возникнет вопрос, и для Архангельска. Как мы сохраним историческое наследие?» — заявил специалист.

Ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам Алексей Карнаухов отметил, что данных проблем, возможно, удастся избежать.

«Все зависит от того, как будем сокращать выбросы и заниматься глобальным потеплением. Существует некая неопределенность по этому поводу», — заявил он. Более того, в Петербурге построили дамбу, которая выдерживает трехметровые наводнения, заметил Карнаухов.

Напомним, что летом этого года в Петербурге зафиксировали несколько климатических рекордов. Температура воздуха в области поднялась до +36 градусов. Нева прогрелась до +25,1 градусов, при норме 18-20 градусов летом.

Ранее Greenpeace показал, как будет выглядеть планета в случае ухудшения экологической ситуации.