В Кронштадте открыли памятник серому тюленю. Только посмотрите, какие у него усы! 😍

Арт-объект установлен в рамках общей экоориентированной концепции проекта «Остров фортов». Он нацелен на привлечение внимания посетителей парка, жителей и гостей Кронштадта, к теме сохранения экосистемы Балтики и редких обитателей Финского залива — морских ластоногих.

Серый тюлень обитает в Финском заливе и занесен в российскую «Красную книгу» под категорией «Угроза 1» — с максимальным охранным статусом. Весной он особенно часто встречается на льдах поблизости от города. Весной у серых тюленей появляются детеныши. Из-за теплых зим и движения льда очень часто самки преждевременно расстаются с потомством — тюленят относит на льдинах к берегам залива, пока матери добывают пищу. Зачастую их находят местные жители, в том числе в Кронштадте.

«Судьба детенышей во многом зависит от действий людей, обнаруживших их. Поэтому очень важно привлекать внимание граждан к вопросам защиты ластоногих и снабжать их информацией о том, как нужно правильно вести себя, чтобы спасти тюленят и нерпят, оставшихся без попечения матерей», — отмечают в пресс-службе проекта «Остров фортов».