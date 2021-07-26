В Кронштадте открыли памятник серому тюленю. Только посмотрите, какие у него усы! 😍

В минувшее воскресенье в Кронштадте для посетителей открылась вторая очередь парка «Остров фортов». Одним из главных арт-объектов пространства стал памятник серому тюленью. Кажется, Крошику стоит начать переживать из-за конкуренции: только посмотрите, какие у него усы!
Арт-объект установлен в рамках общей экоориентированной концепции проекта «Остров фортов». Он нацелен на привлечение внимания посетителей парка, жителей и гостей Кронштадта, к теме сохранения экосистемы Балтики и редких обитателей Финского залива — морских ластоногих.
Серый тюлень обитает в Финском заливе и занесен в российскую «Красную книгу» под категорией «Угроза 1» — с максимальным охранным статусом. Весной он особенно часто встречается на льдах поблизости от города. Весной у серых тюленей появляются детеныши. Из-за теплых зим и движения льда очень часто самки преждевременно расстаются с потомством — тюленят относит на льдинах к берегам залива, пока матери добывают пищу. Зачастую их находят местные жители, в том числе в Кронштадте.
«Судьба детенышей во многом зависит от действий людей, обнаруживших их. Поэтому очень важно привлекать внимание граждан к вопросам защиты ластоногих и снабжать их информацией о том, как нужно правильно вести себя, чтобы спасти тюленят и нерпят, оставшихся без попечения матерей», — отмечают в пресс-службе проекта «Остров фортов».
Главная ластоногая звезда Петербурга, несомненно, тюлень Крошик. В декабре он торжественно поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом, во время долгих новогодних праздников щеголяет с обледенелыми усами или заставляет сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы хвататься за сердце (и кувалду!), когда его бассейн затягивает ледяной коркой. А еще просится в дом, когда замерзает. Правильно, негоже звезде мерзнуть!
С наступлением весны Крошик начинает линять и становится похожим на потертую плюшевую игрушку, послушно отправляется в карантинный бокс, где ленится нырять и отказывается худеть (не в идеальной фигуре счастье!). Но по долгу службы все-таки помогает биологам, подбирает GPS-передатчики и «передает» сотрудникам центра спасения — они нужны для того, чтобы следить и помогать подопечным в случае беды.
Хорошо поработал, хорошо отдохни: показываем на примере Крошика, как надо принимать солнечные ванные. Когда становится совсем жарко, он перебирается в люксовый спа-отель: обитатель холодных северных вод переносит небывалую июльскую жару с помощью сотрудников центра, которым приходится чаще обычного менять воду в бассейне и в два раза сильнее любить и баловать звездочку. А с наступлением первых холодов радуется и первому снегу.
Летом тюлень Крошик обзавелся тюнингованным бассейном. Теперь «нежные глазенки обитателя темных глубин» защитили от солнца при помощи зонтиков. Ластоногая звезда засветилась в фильме о ладожских нерпах — и сразу в главной роли. А после продолжительного перерыва наставники тюленя поделились небольшим фоторепортажем из бассейна. Посмотрите, как Крошик блаженствует в воде и даже стоит на задних ластах!
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