В Кронштадте откроют вторую часть парка «Остров фортов» — с исторической зоной, пляжем и рампой для скейтбордистов

С открытием второй очереди парка для горожан станет доступна историческая зона, рассказывающая о технико-технологическом развитии российского флота, детская площадка на 850 квадратных метров, первый участок набережной, пляж, зоны отдыха, рампа для скейтбордистов, детское кафе с обзорной площадкой на крыше. Новую территорию украсят малые архитектурные формы, выполненные в тематике моря, флота и морской экологии.

Открытие второй части парка «Остров фортов» запланировано на День Военно-Морского флота, который отмечается 25 июля. Вход откроют в 17:00 по московскому времени.

Напомним, в апреле 2019 года в Петербурге была создана рабочая группа по вопросу развития Кронштадта. Многочисленные форты города-порта хотят отдать под объекты туристического сектора — музеи, океанариум, культурные учреждения, гостиницы и даже ресторан для свадебных торжеств в стиле 18 века, тем самым планы по реновации уходят в сторону от военно-политической направленности места.

По проекту реновации города-порта «Кронштадт. Остров фортов» и в результате его плановой реализации, на площади около 80 гектаров предполагается разместить музейный, научно-образовательный и туристический секторы, включающие в себя интерактивный музейный комплекс, океанариум, культурные и образовательные учреждения. Уже открыты «Аллея героев» и музейно-исторический парк «Остров фортов».