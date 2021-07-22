Письмо с просьбой ускорить передачу «Апраксина двора» инвестору подписало 120 человек, включая работников рынка, сообщает «Фонтанка».

«Просим вас рассмотреть вопрос о вашем непосредственном участии в дальнейшей судьбе объекта культурного наследия», – говорится в обращении.

К 2025 году в Петербурге должна была завершиться реконструкция Апраксина двора. Однако сдачу объекта перенесли – Александр Беглов отложил принятие поправок в закон, без которых территория не может быть передана от города к инвестору проекта. Власти Петербурга приостановили реконструкцию Апраксина двора в 2020 году.

Сейчас собственники и арендаторы просят «принять за основу развития комплекса уже существующий механизм заключения соглашений с собственниками», а также «не дать тормозить корректировку регионального законодательства в соответствии с федеральным».

«Апраксин двор» состоит из 55 зданий площадью 155 тыс. кв. м. Часть из них принадлежит городу, часть – другим владельцам. Помещения нуждаются в ремонте, сейчас в них «процветает криминал и торговля контрафактными товарами без чеков и лицензий», говорится в письме.