Прохлада остается в Петербурге. В городе снова ожидаются дожди

Сегодня циклон будет поставлять в регион прохладные воздушные массы и очаги облаков, которые во второй половине дня станут причиной кратковременных дождей, ближе к вечеру возможны локальные грозы, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Днём термометры покажут +21…+23°, по области ожидается +19…+24°. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Синоптик отмечает, что в пятницу и субботу также возможны кратковременные дожди и +21…+23°, а с воскресенья температура начнет подниматься – ожидается +24…+26°, без осадков.

Напомним, что из-за аномальной жары, которая не оставляла город достаточно долго, в водах Петербурга начали размножаться сине-зеленые водоросли.