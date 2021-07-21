СК не нашел следов пребывания людей в частной подземной тюрьме с крематорием под Петербургом

«По результатам экспертиз следов пребывания людей в указанном подвале не обнаружено. Эти данные получены в результате следствия. Изъято более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. Еще раз подчеркну, следов пребывания людей в подвале не обнаружено», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по Ленинградской области Мария Добрынина.

По словам Добрыниной, бункер был обнаружен в ходе расследования убийства мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями головы было обнаружено в автомобиле марки Mercedes на трассе Сортавала—Санкт-Петербург. В ходе расследования было установлено, что выстрелы в потерпевшего производились из другого автомобиля, который проследовал в сторону одного из домовладений во Всеволожском районе.

«Территория, на которой находилось это строение, была огорожена металлическим забором. В ходе осмотра было установлено, что дом нежилой, в нем отсутствовали предметы обихода, а также необходимая для проживания мебель. Под строением и был обнаружен подвал, состоящий из трех отдельных помещений, оснащенных металлическими дверьми», — отметила представитель СК.

Сам земельный участок, на котором располагается бункер, принадлежит мужчине, проживающему в Петербурге — он был неоднократно допрошен в качестве свидетеля. По его словам, на самом участке он ранее никогда не был, какие-либо строительные работы на нем не проводил, а право собственности на него оформил по просьбе своего знакомого, который в свою очередь выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства, связанные с убийством, в том числе касающиеся обнаруженного помещения внутри домовладения.

О частной подземной тюрьме впервые сообщили журналисты 47news в минувший понедельник, 19 июля. Она расположена в заброшенном коттеджном поселке во Всеволожском районе Ленинградской области — в 40 километрах от Петербурга. Само дачное строение также давно не жилое, но под ним скрыт массивный бетонный бункер. Вход в него был замаскирован под обычные гаражные ворота, за которыми лежит тяжелая бетонная плита, опускавшаяся и поднимавшаяся при помощи гидравлического устройства. Всего спустя час после публикации первых материалов о тюрьме вход в нее засыпали, а информацию об объекте засекретили. По данным журналистов, «мгновенная реакция исходила от Следственного комитета».