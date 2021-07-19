На даче Маяковского открывается общественный огород. Каким он будет?

Сегодня в день рождения Владимира Маяковского на даче поэта в Левашове открывается общественный огород, где петербуржцы смогут самостоятельно выращивать растения. Кураторка проекта и участница краеведческого объединения «Гэнгъ» Ксения Сидорина рассказала «Собаке.ru» о том, как устроено новое агрономическое пространство, и чем оно интересно для каждого.
Чем интересно место?
В деревянном доме в Левашове Маяковский встретил свой двадцать пятый день рождения. В 1918 году в городе свирепствовала эпидемия холеры, но тут поэту было хорошо – он наконец-то жил вместе с Лилей Брик. Как пишет Бенгт в книге «Ставка — жизнь. Владимир Маяковский и его круг», здесь поэт рисовал пейзажи, собирал грибы, вечерами вместе с Бриками играл в карты, а в перерывах между развлечениями, Маяковский сочинял пьесу «Мистерия-буфф».
В настоящее время за зданием закрепилось название «дача Маяковского», несмотря на то, что он прожил здесь всего три месяца. Сейчас постройка признана памятником регионального значения и находится в упадническом состоянии.
Ксения Сидорина
Участница краеведческого объединения «Гэнгъ», кураторка проекта
Как появился проект?
У Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в пользовании есть гектар земли вокруг аварийной дачи Маяковского. Я предложила СПб ГО ВООПиК создать там общественный огород. За две недели мне удалось реализовать задуманное. Вместе с сотрудниками библиотеки Маяковского самостоятельно выкосили траву и привели в порядок землю, чтобы можно было безопасно отметить день рождения поэта.
Как устроен общественный огород и кто сможет посадить там растения?
Сам огород состоит из 10 грядок. Сейчас все заняты: пять — закреплены за «Историей одного проекта» — командой, которая кормит людей, попавших в сложные жизненные ситуации, ещё две — за «Открытым городом» и три — за постоянными волонтёрами. Ухаживать за посадками и собирать урожай будут сами ребята.
К новому сезону появится оргкомитет, который будет плотно заниматься проектом. Если найдутся желающие что-то посадить на огороде, они могут обратиться ко мне, но только в следующем году.
Что будет на дне рождения Маяковского?
Совместно с библиотекой Маяковского, командой фестиваля «Точка доступа» мы подготовили для гостей иммерсивную лекцию-экскурсию и инсталляцию, посвящённую жизни поэта. Помимо этого, на территории будут работать зона для игр, накрыт праздничный стол, а также звучать диджей-сеты с футуристичной музыкой.
Что дальше?
В августе планирую организовать большую программу с прикладными лекциями и воркшопами, посвящёнными растениеводству. Здесь специалисты или домашние садоводы смогут поделиться личным опытом: например, рассказать, как выращивать микрозелень. Хочу, чтобы сюда приезжали не только жители Петербурга, но и Левашово, в первую очередь — бабушки и дедушки из местных домов престарелых, поэтому активности будут ориентированы и на людей старшего поколения.
Меня беспокоит, что у нас не зелёный город. Хочу это изменить, но понимаю, что покупать саженцы — очень дорого. Поэтому решила стать растениеводческой мамой и организовать на даче Маяковского питомник. Каждый сможет принести сюда что-то своё и размножить для благоустройства собственного двора. В ближайшее время реализую задуманное.
Фото: Ксения Сидорина.
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