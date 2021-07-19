На даче Маяковского открывается общественный огород. Каким он будет?

Чем интересно место?

В деревянном доме в Левашове Маяковский встретил свой двадцать пятый день рождения. В 1918 году в городе свирепствовала эпидемия холеры, но тут поэту было хорошо – он наконец-то жил вместе с Лилей Брик. Как пишет Бенгт в книге «Ставка — жизнь. Владимир Маяковский и его круг», здесь поэт рисовал пейзажи, собирал грибы, вечерами вместе с Бриками играл в карты, а в перерывах между развлечениями, Маяковский сочинял пьесу «Мистерия-буфф».

В настоящее время за зданием закрепилось название «дача Маяковского», несмотря на то, что он прожил здесь всего три месяца. Сейчас постройка признана памятником регионального значения и находится в упадническом состоянии.