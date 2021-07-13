Шатры для вакцинации появятся на Васильевском острове и в парке зоо-летия

По словам первого заместителя председателя комитета по здравоохранению помимо того, что пункты вакцинации появятся в ТЦ, к кампании в Петербурге в ближайшее время подключатся 11 частных центров, а 13 июля, в Петербург из Москвы прибудет шатер для уличной вакцинации. У парка 300-летия его установят за пару дней. Также шатер появится на 8–9 линии, у метро «Василеостровская» вскоре после первого.

«Завтра получаем большой шатер, который будут монтировать два-три дня — это в парке 300-летия. Такой же шатер будет установлен на пешеходной улице, 8-9 линиях Васильевского острова», — заявил Андрей Сарана.

Как отмечает «Фонтанка», власти Петербурга планируют привить 60% жителей за три месяца — к концу октября и хотят разогнать темпы первичной вакцинации выше 20 тысяч человек в день.

Ранее стало известно, что в Адмиралтейском районе Петербурга открылся новый пункт вакцинации от COVID-19.