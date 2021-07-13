В Смольном назвали главную причину распространения COVID-19

«Массовые мероприятия — это самый главный риск. Думаю, это все поняли и убедились в этом, получив очередное подтверждение в качестве третьей волны», — цитируют Александра Ситова в «Деловом Петербурге».

Ситов также отметил, что любое скопление людей в существующей эпидемиологической обстановке несёт угрозу новых вспышек заболевания, однако летние массовые мероприятия несут наибольший риск из-за их масштабности.

Напомним, что после проведения «Алых парусов» в Смольном проверили состояние заболевших выпускников и членов их семьи. Об итогах мониторинга рассказала социальный вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. По ее словам, власти города не заметили вспышки коронавируса среди участников праздника. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что на рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге Евро-2020 и Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) не повлияли.