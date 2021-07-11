Новая неделя в Петербурге начнется с аномальной жары. Температура воздуха — на 7-10 градусов выше нормы

Как сообщил синоптик Михаил Леус, на погоду в Петербурге влияет атмосферный фронт, вытянувшийся у северных границ региона. Из-за него возможны кратковременные дожди и ожидаются грозы, но прохлады они не принесут. При этом температурный фон окажется близким к рекордно высоким отметкам, добавил Леус.