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Новая неделя в Петербурге начнется с аномальной жары. Температура воздуха — на 7-10 градусов выше нормы

В понедельник, 12 июля, температура воздуха превысит климатическую норму на 7-10 градусов. Об ухудшении погодных условий сообщает МЧС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, завтра в городе воздух прогреется до +31 градуса. В понедельник не будет никаких осадков, днем ожидается умеренный ветер. Атмосферное давление будет мало меняться.

Как сообщил синоптик Михаил Леус, на погоду в Петербурге влияет атмосферный фронт, вытянувшийся у северных границ региона. Из-за него возможны кратковременные дожди и ожидаются грозы, но прохлады они не принесут. При этом температурный фон окажется близким к рекордно высоким отметкам, добавил Леус.

Напомним, ранее Ботанический сад сократил работу оранжерей на час из-за аномальной жары. «В связи с высокими температурами за бортом, расписание экскурсий и прогулок ближайшие дни может меняться в зависимости от текущей ситуации», — говорится в сообщении Ботсада.

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