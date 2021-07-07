В Ленинградском зоопарке еще одно пополнение — родился барашек Шон. Он любит, когда ему чешут бочка 🐑￼

«У нас снова пополнение в семействе валлийских овец! Весной барашек Валли уже покорил сердца наших посетителей и стал очень популярным. 3 июня у него родился братик, которого мы назвали Шон! Уже спустя месяц после появления на свет барашек пробует взрослый корм. Овцы едят очень часто, так что, скорее всего, вы застанете малыша Шона во время еды», — делятся своими радостями сотрудники Ленинградского зоопарка.

В отличие от своего осторожного папы Яши, Шон очень дружелюбный и общительный — сам бежит к сотрудникам зоопарка, которые ухаживают за ним, и любит, когда они ему чешут бочка. Каждое утро овец поливают из шланга холодной водой — так пушистым толстячкам гораздо комфортнее в жару. «Пожелаем барашку Шону и его маме Пуговке крепкого здоровья и сочного сена!» — напутствуют в зоопарке.

Сегодня сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали об еще одном пополнении. Родилась альпака Шарлотка — можно просто Шарли. И она довольно самостоятельная, уже вовсю бегает за родителями — Сушкой и Брецелем. Да-да, всем детенышам альпак дают «хлебобулочные» имена. Почему? Рассказывают сами сотрудники зоопарка.