В Ленинградском зоопарке родилась альпака Шарлотку (можно Шарли!). И она довольно самостоятельная

Детенышам альпак в Ленинградском зоопарке дают «хлебобулочные» имена. Объясняется это просто: первую пару альпак в зоопарке звали Кекс и Сушка, а позже называть этих животных «сдобными» именами превратилось в традицию. Шарлотка или просто Шарли родилась 24 мая и появилась на свет буквально за 20 минут, а вот вынашивают потомство альпаки целых 11 месяцев. Новорожденную перевели во внутренний вольер, чтобы не смущать ее посторонними взглядами.

Детеныши альпак рождаются довольно самостоятельными: через час после рождения Шарлотка уже делала свои первые неуклюжие шаги, а сейчас уже вовсю бегает за родителями — Сушкой и Брецелем.

«Сушка — очень заботливая мама! Поначалу она очень сильно переживала за малышку, не отходила от нее ни на шаг. Теперь же Сушка спокойна насчет дочери, а вот сама Шарлотка бегает за ней как хвостик. Если окажетесь у вольера с альпаками, то увидите там активную и любознательную крошку Шарли, которая уже начинает питаться взрослым кормом, бегает вместе с родителями Сушкой и Брецелем и сует везде свой смешной пушистый серенький нос!» — поделились сотрудники Ленинградского зоопарка.