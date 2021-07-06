В нижегородской области появился «Мультипасс 800». Это универсальный антиковидный пропуск, открывающие любые двери

Чтобы получить «Мультипасс 800», нужно сделать прививку от COVID-19 и получить сертификат о вакцинации. Также для получения универсального антиковидного пропуска подойдет отрицательный результат ПЦР-теста или результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 — все анализы должны быть сданы за последние три дня.

Как пишет «Коммерсантъ», если пользователь указал данные СНИЛС, на портале «Карта жителя Нижегородской области» автоматически загрузятся результаты тестирования на коронавирус, если они были выполнены на территории региона. Также нижегородцу нужно загрузить фотографию, после чего «Мультипасс» будет оформлен онлайн в личном кабинете.

Первые такие бейджи стали выдавать посетителям Чемпионата Европы по пятиборью, который открылся в Нижнем Новгороде 5 июля. При этом «Мультипасс 800» могут выдавать на разные сроки. Так бейдж, оформленный на основании сертификата о вакцинации, будет действовать в период проведения всех мероприятий к юбилею города — он оранжевого цвета. Выданный по справке об отрицательном ПЦР-тесте будет действовать 72 часа — он будет синим. По справке о наличии антител можно получить «Мультипасс 800» на 60 дней — и тоже синий.

Напомним, ранее стало известно, что еще один регион России вводит ограничения для невакцинированных от коронавируса туристов. Ямал закрывает въезд через аэропорты и вокзалы для всех граждан без ПЦР-теста на COVID-19 или QR-кода о вакцинации. Ранее подобные меры были приняты в Краснодарском крае, Карелии и Псковской области.