В Петербурге 5 июля будет жарко и без осадков

Синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием антициклона, медленно выходящего с севера в центральную часть Европейской России. Он сохранит в регионе малооблачную и сухую погоду, днём термометры покажут +29…+31°, по области ожидается +27…+32°, температурный фон поднимется на 5-6° выше своей климатической нормы, сообщает центр «Фобос».

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы. Ветер восточный 3-8 м/с. Дождей не ожидается.

Напомним, ранее синоптики предсказали в июле редкую засуху. По долгосрочным прогнозам, в регионе ожидается не более 20-30% месячной нормы (норма июля 94 мм), а на северо-западе Центральной России с неба может и вообще не выпасть ни капли дождя.