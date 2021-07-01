Синоптики предсказали в июле редкую за 10 лет засуху. На Северо-Западе «может не выпасть ни капли дождя»

По долгосрочным прогнозам, в регионе ожидается не более 20-30% месячной нормы (норма июля 94 мм), а на северо-западе Центральной России с неба может и вообще не выпасть ни капли дождя, сообщает центр «Фобос».

Как сообщил один из синоптиков центра Евгений Тишковец, за последние 55 лет похожая ситуация с засухой в июле складывалась в 1972 году (выпало 16 миллиметров), 1992 году (23,3 миллиметра), 1997 году (6 миллиметров), 2002 году (23,8 миллиметра), 2010 году (12 миллиметров) и 2014 году, когда выпало всего 4 миллиметра.

«Количество ясных дней в июле в 2-3 раза превысит средние показатели середины лета.Что касается температурного фона, то в течение большей части месяца в среднем он будет на 0,5-1° выше многолетних значений метеостатистики, за исключением середины месяца, когда «посвежеет» до нормы макушки лета, которая с вероятностью 60-70% будет очень солнечная и засушливая», – заключил он.

Напомним, что следующие несколько дней Петербург ждет теплая, приятная погода. В город пришли долгожданные 24 градуса.