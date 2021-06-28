Двое утонули в Петербурге в минувшие выходные

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 июня, около четырех часов дня накануне в полицию поступило сообщение о том, что мужчина ушел купаться в озере и не выплыл. Сотрудники чрезвычайных служб извлекли тело купальщика в черных плавках из воды Верхнего Суздальского озера.

Через несколько часа в полицию Петроградского района обратился гулявший по Ждановской набережной мужчина. Он сообщили, что по реке Ждановке течением несет тело человека в сторону Леонтьевского мыса. Позже утонувшего мужчину извлекли из воды. Он был в шортах, в кармане которых полицейские нашли мобильный телефон. В чехле сотового обнаружили документ о временной регистрации в Петербурге, которая у 31-летнего гражданина Белоруссии истекла в январе этого года.

Ранее в Петербурге трое человек погибли, спасаясь от жары в водоемах.