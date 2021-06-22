За сутки в Петербурге трое человек погибли, спасаясь от жары в водоемах

Как пишет «Фонтанка», около 10:00 22 июня неподвижное тело в воде увидели отдыхающие в Парке 300-летия. На берег доставили мужчину без признаков жизни, там же нашлись его знакомые. В погибшем узнали 20-летнего гражданина Таджикистана, которого в последний раз видели ныряющим неподалеку.

Примерно в это же время утопленника извлекли из Финского залива в Зеленогорске. Его заметили в паре километров от побережья, но, судя по состоянию тела и обгоревшей спины, мужчина погиб не сегодня.

Около 13:00 рядом со станцией метро «Площадь Александра Невского» спасался от жары мужчина лет сорока на вид в фиолетовых плавках. Однако из реки Монастырки он не вынырнул — спасатели нашли его тело на глубине трех метров.

Для еще двух спасающихся от жары петербуржцев купание закончилось в больницах. В ночь на вторник в городскую больницу №26 доставили мужчину с черепно-мозговой травмой — 33-летний житель Петербурга остывал, прыгая в Пряжку с Бердова моста. Из воды он смог выбраться самостоятельно, но с разбитой головой. Этой же ночью с моста у Петропавловской крепости в воду вошла 27-летняя девушка. Ее успели вытащить из воды и показать медикам скорой, однако после этого девушка сбежала.

Напомним, в минувший уикенд, спасаясь от жары, дети купались в фонтанах Летнего сада. Спор о том, уместно ли это, развернулся в Facebook. Позже специалисты петербургского «Водоканала» объяснили, почему нельзя купаться в фонтанах. И дело не только в травмах.

Жара Петербург еще не скоро оставит в покое. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 23 июня, переменная облачность, ночью и в конце дня местами кратковременные дожди, грозы. В ночное время суток +23…+25 градусов, днем +32…+34.

В четверг, 24 июня, также облачно, возможны дожди, местами ливни, грозы и град. Температура воздуха ночью +23…+25 градусов, днем +28…+30. В пятницу, 25 июня, переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночное время суток +20…+22 градуса, днем +27…+29.