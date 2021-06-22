Метро продолжит работать в ночь «Алых парусов» в Петербурге. Но вестибюли некоторых станций закроют

В связи с празднованием «Алых парусов» в ночь с 25 июня на 26 июня будет организовано транспортное обслуживание жителей Петербурга. Движение поездов метрополитена будет осуществляться в круглосуточном режиме с ночными интервалами движения по линиям от 4 до 7 минут.

Автобусные маршруты №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154 будут осуществлять работу в ночное время с 00:00 до 06:00 с интервалом движения не более 30 минут.

Троллейбусный маршрут № 46 с интервалом движения не более 30 минут также будет курсировать в ночное время в период с 00:00 до 06:00.

Кроме того, в период проведения праздника выпускников «Алые паруса» с 21:00 25 июня до 01:00 26 июня для обеспечения безопасности пассажиров будут закрыты для входа и выхода: второй вестибюль станции «Невский проспект»; станции «Горьковская» и «Адмиралтейская», а также первый и второй вестибюль станции «Спортивная».

«Алые паруса» — единственное в мире грандиозное представление, посвященное выпускникам школ. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые встретили на берегах Невы бригантину под алыми парусами — как символ надежды, веры в будущее и исполнение заветных желаний. Праздник выпускников проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, традиция была возрождена в 2005 году.

Проведение праздника «Алые паруса» намечено на 25 июня. В 2020 году пандемия коронавируса не позволила выпускникам собраться вместе — праздник состоялся в телевизионном формате.