МЧС предупреждает: на Петербург (наконец!) надвигается сильный ветер

Как предупреждает МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, 23 июня, начиная с 19-22 часов, по Невской губе Финского залива ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 16 метров в секунду. Высота волн составит 0,5-0,1 метра.

При ветре спасатели рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора дом а и балкона, поставить машину в гараж, а при его отсутствии припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также необходимо избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 24 июня, ночью без осадков, в конце дня небольшой кратковременный дождь, гроза. В ночное время суток +21…+23 градуса, днем +28…+30.

В субботу, 25 июня, ночью и во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30. В воскресенье, 26 июня, ночью местами кратковременный дождь, возможна гроза. В ночное время суток +20…+22 градуса, днем +27…+29.

Герои «Великого Гэтсби» спорят, стоит ли ехать в Солнечное, пока в Петербурге жара. А ведь за городом еще пробки, толпы людей, шашлычники… Нет, у нас не солнечный удар — это кадры из реального фильма, только озвученные по-петербургски. «Если вы это пережили, то какого хрена пытаетесь втянуть нас в этот ад?».