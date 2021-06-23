Герои «Великого Гэтсби» спорят, стоит ли ехать в Солнечное, пока в Петербурге жара. А ведь за городом еще пробки, толпы людей, шашлычники… Нет, у нас не солнечный удар — это кадры из реального фильма, только озвученные по-петербургски. «Если вы это пережили, то какого хрена пытаетесь втянуть нас в этот ад?».
Реальные сцены из фильма «Великий Гэтсби» решили переозвучить по-петербургски. Видео с субтитрами, до боли понятными сейчас любому жителю города, появилось в Instagram, внимание на это обратила «Бумага». В видео герои пытаются найти спасение от жары. Кто-то предлагает поехать в К-30, однако эта идея сразу же отметается из-за того, что общественное пространство закрыто — коронавирус.
Тогда Гэтсби предлагает отправиться на залив, в Солнечное. Другие герои-петербуржцы его осуждают — как можно ехать за город, там же пробки и шашлычники. Но персонаж Леонардо ДиКаприо это и так знает — несмотря на то, что переехал в Петербург некоторое время назад из Владивостока (что? да!). «Июнь 2011, аномальная жара, праздничные выходные, суббота. Мы проспали и выехали в 12 дня. Стояли в пробке четыре часа, потом еще полтора часа пытались припарковаться», — вспоминает он. «Если вы это пережили, то какого хрена пытаетесь втянуть нас в этот ад?» — парируют герою.
Жара Петербург оставит в покое еще не скоро, значит, видео все еще актуально. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 24 июня, ночью без осадков, в конце дня небольшой кратковременный дождь, гроза. В ночное время суток +21…+23 градуса, днем +28…+30. В субботу, 25 июня, ночью и во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30. В воскресенье, 26 июня, ночью местами кратковременный дождь, возможна гроза. В ночное время суток +20…+22 градуса, днем +27…+29.
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