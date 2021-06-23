Герои «Великого Гэтсби» спорят, стоит ли ехать в Солнечное, пока в Петербурге жара. А ведь за городом еще пробки, толпы людей, шашлычники…

Реальные сцены из фильма «Великий Гэтсби» решили переозвучить по-петербургски. Видео с субтитрами, до боли понятными сейчас любому жителю города, появилось в Instagram, внимание на это обратила «Бумага». В видео герои пытаются найти спасение от жары. Кто-то предлагает поехать в К-30, однако эта идея сразу же отметается из-за того, что общественное пространство закрыто — коронавирус.

Тогда Гэтсби предлагает отправиться на залив, в Солнечное. Другие герои-петербуржцы его осуждают — как можно ехать за город, там же пробки и шашлычники. Но персонаж Леонардо ДиКаприо это и так знает — несмотря на то, что переехал в Петербург некоторое время назад из Владивостока (что? да!). «Июнь 2011, аномальная жара, праздничные выходные, суббота. Мы проспали и выехали в 12 дня. Стояли в пробке четыре часа, потом еще полтора часа пытались припарковаться», — вспоминает он. «Если вы это пережили, то какого хрена пытаетесь втянуть нас в этот ад?» — парируют герою.