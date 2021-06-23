В петербургских больницах для пациентов с COVID-19 не хватает персонала

«Требуются врачи, средний и младший медицинский персонал, операторы ПК, буфетчики, кастелянши, уборщики служебных помещений. Место работы: «Ленэкспо» (Госпиталь для ветеранов войн), СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки, Городская больница № 33, г. Колпино», — сообщается на официальном сайте Комитета по Здравоохранению Санкт-Петербурга.

Чтобы стать сотрудником этих медучреждений, нужно обратиться по номеру: (812) 246-69-67. Отметим, что речь идет исключительно о стационарах, переведенных на работу с COVID-19.

Напомним, что за последние сутки в России выявлено 17 594 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 12 660 человек.