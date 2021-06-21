В Петербурге станут недоступны для посещения аквапарки и аттракционы

С 21-го июня в Петербурге запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. На мероприятия численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга, посетители будут допускаться только с отрицательным ПРЦ-тестом, сделанным не более чем за 3 дня до дня проведения мероприятия, сообщается в пресс-службе Смольного.

Кроме того, с 22 июня деятельность в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортном будет разрешена при условии актуализации перевозчиками стандарта безопасной деятельности. К сегодняшнему дню комитет по транспорту должен был обновить стандарт согласно рекомендациям регионального управления Роспотребнадзора.

Ограничения коснулись и праздника выпускников «Алые паруса» – единственного в мире грандиозного представления, посвященного выпускникам школ. В период его проведения - с 16.00 25 июня до 06.00 26 июня - запрещается деятельность общепита и объектов розничной торговли в центре города.

Новым постановлением власти города также обязали в срок до 15 августа обеспечить уровень вакцинации от COVID-19 среди чиновников, сотрудников государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт Петербурга. Наличие антител к инфекции должно быть у 65% указанных лиц. Вузам рекомендовали обеспечить проведение мероприятий по стимулированию вакцинации среди студентов.

Ранее сообщалось, что власти и представители общепита договорились о добровольной вакцинации сотрудников. Представители крупнейших ТЦ и предприятий отрасли общественного питания установили срок в два месяца.