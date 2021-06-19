Со следующей недели в городе временно закроются аквапарки и аттракционы. Кроме того, теперь крупные мероприятия будут проходить по новым правилам. Так, посетить конгрессно-выставочные, торжественные и другие мероприятия численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается комитетом по промышленной политике, можно исключительно при наличии отрицательного ПЦР-теста. При этом его необходимо сделать не более чем за три дня до начала мероприятия. Такое ограничение касается закрытых помещений.Также не допускается, чтобы общее число посетителей этих мероприятий превышало 500 человек. Большее количество может одобрить Роспотребнадзор при необходимости.

С 20 июня усиливаются меры предосторожности при посещении фан-зон чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. В частности, на фан-зону на Конюшенной площади будут пускать до 3 000 человек, на территорию тематического парка в «Юбилейном» — до 1 000 человек.

До 15 августа необходимо вакцинировать до 65% работников государственных учреждений, а вузам рекомендовано мотивировать студентов и курсантов сделать прививку.

Также вводятся дополнительные ограничения при проведении праздника «Алые паруса». Так, в этом году на праздник могут пустить только выпускников. Все остальные, по словам главы города Александра Беглова, могут посмотреть трансляцию по телевизору.