Минтруд не исключает возможности отстранения от работы непривитых сотрудников

«Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить», — отметил он. Отстранить сотрудника можно на тот период, пока в регионе сохраняется обязательная вакцинация.

Глава Минтруда напомнил, что решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. «Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», — сказал Котяков.