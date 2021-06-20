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Минтруд не исключает возможности отстранения от работы непривитых сотрудников

Работников, которые откажутся от обязательной вакцинации, могут отстранить от работы — и даже без сохранения зарплаты при условии, что объективных причин не делать прививку нет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить», — отметил он. Отстранить сотрудника можно на тот период, пока в регионе сохраняется обязательная вакцинация.

Глава Минтруда напомнил, что решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. «Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной»,  — сказал Котяков.

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