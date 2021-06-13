Беглов: в Петербурге могут ввести дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусом

Нынешнюю эпидемическую ситуацию глава города обсудил с руководителем Роспотребнадзора Натальей Башкетовой. По ее наблюдениям, во время проверок баров, ресторанов, торговых центров сотрудники Роспотребнадзора выявили множество случаев нарушения правил эпидемиологической безопасности. Также ослаб контроль со стороны персонала за посетителями при массовых просмотрах матчей Евро-2020.

«В Санкт-Петербург пришел большой праздник — Чемпионат Европы по футболу. Мы рады приветствовать любителей футбола из других городов и стран. К сожалению, на первых массовых мероприятиях, связанных с ЕВРО-2020, обнаружилось значительное число участников, пренебрегающих требованиями эпидемической безопасности», — отметил Беглов.

Губернатор также подчеркнул, что власти города вынуждены усилить контроль за работой сферы услуг, а также за соблюдением масочного режима. Также Александр Беглов распорядился усилить дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового скопления граждан.