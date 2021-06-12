В четырех торговых центрах Петербурга обнаружили нарушения противоэпидемических мер

По информации Смольного, проверки прошли в трех районах Петербурга — в Приморском, Выборгском и Центральном. Специалисты посетили 75 объектов, в том числе 4 фуд-корта, 67 магазинов, 3 кафе, а также проверка коснулась одной точки оказания услуг.

Так, коронавирусные нарушения были выяавлены в четырех торговых центрах: «Галерее», «Невском центре» на Невском проспекте, «Норде» на Просвещения и «Капитолии» на Коломяжском. Основные претензии — отсутствие термометрии и контроля за ношением масок. Нарушителей привлекли к административной ответственности, также были оштрафованы 8 посетителей торговых центров.