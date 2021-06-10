Сегодня в небе можно наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. В России его почти не видно, но есть трансляции

Первое в 2021 году затмение Солнца — это кольцеобразное солнечное затмение, которое случается, когда Луна и Земля находятся на максимальном или близком к максимальному расстоянии. Из-за этого наблюдаемый диаметр Луны выглядит меньше солнечного, и она не может закрыть Солнце целиком — как это бывает во время полного затмения.

Солнечное затмение уже началось в Северной Америке, закончится оно на Дальнем Востоке. Его можно увидеть в канадской провинции Онтарио, Гренландии и на Северном полюсе, а также в России — в Якутии и Чукотке. Лучше всего его будет видно в Арктике. Из России затмение Солнца будет видно с 14:22 до 14:29 по московскому времени.

Тем, кто соберется наблюдать солнечное затмение, должны помнить о безопасности — на Солнце нельзя смотреть невооруженным глазом. Лучше использовать специализированные очки или смотреть на проекцию затмения с помощью камеры-обскуры. Если кольцеобразное затмение в вашем регионе будет не видно, есть трансляции: ниже мы публикуем плееры на них.