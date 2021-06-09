Как ограничат движение транспорта в Петербурге в период Евро-2020? Опубликована карта

В связи с проведением мероприятий по размещению Зоны болельщиков финального турнира Чемпионата Европы по футболу движение транспортных средств будет прекращено:

с 00:00 11 июня до 24:00 1 июля по нечетной стороне наб. канала Грибоедова вдоль д. 3, четной стороне наб. канала Грибоедова от Невского пр. до Инженерной ул. и от Царицынского проезда до Мало-Конюшенного моста, наб. р. Мойки от Аптекарского пер. до наб. Лебяжьей канавки, четной стороне Большой Конюшенной ул. от Невского пр. до Конюшенной пл., нечетной стороне Большой Конюшенной ул. от Волынского пер. до Конюшенной пл., проезду вдоль Марсова поля, Конюшенной пл., Царицынскому проезду, Конюшенному пер. и Шведскому пер.

по нечетной стороне наб. канала Грибоедова вдоль д. 3, четной стороне наб. канала Грибоедова от Невского пр. до Инженерной ул. и от Царицынского проезда до Мало-Конюшенного моста, наб. р. Мойки от Аптекарского пер. до наб. Лебяжьей канавки, четной стороне Большой Конюшенной ул. от Невского пр. до Конюшенной пл., нечетной стороне Большой Конюшенной ул. от Волынского пер. до Конюшенной пл., проезду вдоль Марсова поля, Конюшенной пл., Царицынскому проезду, Конюшенному пер. и Шведскому пер. с 23:00 27 июня до 24:00 часов 1 июля по проезду вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл., проезду вдоль д. 4 по Дворцовой пл., Миллионной ул. от Дворцовой пл. до наб. Зимней канавки.

С 00:00 11 июня до 24:00 1 июля будет организовано:

одностороннее движение по Аптекарскому пер. в направлении от Миллионной ул. к наб. р. Мойки;

двустороннее движение по четной стороне Большой Конюшенной ул. от Волынского пер. до Шведского пер., нечетной стороне наб. канала Грибоедова от Невского пр. до Ново-Конюшенного моста, Итальянской ул. от наб. канала Грибоедова до д. 7 по Итальянской ул., проезду вдоль Марсова поля.

Также с 00:00 11 июня до 24:00 1 июля будет запрещена остановка автотранспорта по Волынскому пер, нечетной стороне наб. канала Грибоедова от Невского пр. до Конюшенной пл., четной стороне Большой Конюшенной ул. от Невского пр. до Шведского пер., нечетной стороне Большой Конюшенной ул. от Конюшенной пл. до Волынского пер., Чебоксарскому пер., наб. р. Мойки от Аптекарского пер. до Мошкова пер. и проезду вдоль Марсова поля.

Как отмечают в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга, информация по ограничениям будет корректироваться и дополняться. С ранее введенных ограничениях можно ознакомиться здесь и здесь.

Напомним, праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса» в 2021 году пройдет 25 июня. Подготовка к событию также ограничит движение в центре Петербурга почти на месяц. Рассказываем обо всех изменениях.