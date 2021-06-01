«Алые паруса» почти на месяц ограничат движение в центре Петербурга

Праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса» в 2021 году пройдет 25 июня. Подготовка к событию ограничит движение в центре Петербурга почти на месяц. Рассказываем обо всех изменениях.
Движение будет полностью прекращено:
- С 23:20 7 июня до 01:10 8 июня, с 23:20 8 июня до 01:10 9 июня, с 23:20 12 июня до 02:30 13 июня, с 23:20 24 июня до 01:10 25 июня, с 16:00 25 июня до 06:00 26 июня по Дворцовому мосту в направлении от Дворцовой набережной к Биржевой площади.
- С 00:00 4 июня до 23:00 28 июня на территории парковочных зон на Биржевой площади в направлении от Дворцового моста к Биржевому мосту.
Движение будет частично ограничено:
- С 00:00 4 июня до 10:00 28 июня путем запрета остановки по Ремесленной улице от Петровского проспекта до дома 17, а также у Биржевой площади.
- С 00:00 4 июня до 10:00 28 июня путем организации левого и правого поворота выезд с Кронверкского моста на Кронверкскую набережную.
- С 22:00 7 июня до 5:00 8 июня, с 22:00 8 июня до 5:00 9 июня, с 22:00 12 июня до 05:00 13 июня, с 22:00 24 июня до 05:00 25 июня, с 15:00 до 16:00 26 июня путем сужения дорожного движения по правой части Дворцового моста в направлении от Дворцовой набережной к Биржевой площади.
- С 10:00 10 июня до 05:00 часов 11 июня, с 10:00 11 июня до 05:00 12 июня путем сужения проезжей части справа Дворцовой набережной в направлении от Эрмитажного моста к дому №38.
- С 00:00 13 июня до 10:00 28 июня путем запрета остановки транспортных средств по Биржевому проезду вдоль дома №2 по набережной Макарова.
- С 22:00 19 июня до 23:00 30 июня путем сужения проезжей части по Дворцовой набережной справа напротив домов №24, 30, 34–38 в направлении от Мошкова переулка к Дворцовому мосту.
Как пишет «Фонтанка», запреты и ограничения не будут распространяться на движение транспортных средств, задействованных в проведении «Алых парусов», а также на экстренные службы и спецтранспорт правоохранительных органов. Кроме того, они не действуют на автомобили клиентских групп чемпионата Европы по футболу.
Проведение праздника «Алые паруса» намечено на 25 июня. В 2020 году пандемия коронавируса не позволила выпускникам собраться вместе — праздник состоялся в телевизионном формате. Формат и места проведения «Алых парусов» в 2021 году будут определены организационным комитетом исходя из эпидемической обстановки. Вероятно, праздник пройдет в очном формате с присутствием зрителей — власти Петербурга рассчитывают на это.
«Алые паруса» — единственное в мире грандиозное представление, посвященное выпускникам школ. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые встретили на берегах Невы бригантину под алыми парусами — как символ надежды, веры в будущее и исполнение заветных желаний. Праздник выпускников проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, традиция была возрождена в 2005 году.
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