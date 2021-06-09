В ГИБДД поддержали идею снизить скорость машин до 30 км/ч внутри населенных пунктов и городов

Госавтоинспекция России поддерживает инициативу снижения скорости транспортных средств на улицах городов с 60 до 30 километров в час. Однако делать это нужно индивидуально и обоснованно для каждой улицы. Об этом заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
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Дмитрий Митрошин
начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, цитата по ТАСС:
С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50 км/ч.
Ограничения должны быть обоснованными и логичными, потому что если на скоростной магистрали со 130 км/ч сделать 30 км/ч, то понятно — это бред и никто это не будет исполнять. Надо индивидуально смотреть каждую ситуацию. Нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, то есть не просто ввести ограничения.
Напомним, ограничить скорость движения транспорта на Невском проспекте до 40 километров в час планировали в начале 2020 года. Еще в феврале соответствующее предложение администрация Центрального района направила в ГИБДД — тогда сроками введения нового скоростного режима называли июль текущего года. Позже введение ограничения скорости до 40 км/ч на Невском проспекте перенесли на неопределенный срок. В настоящий момент на Невском проспекте действует ограничение скорости до 60 километров в час.
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