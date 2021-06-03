Сегодня в Петербурге до +25 градусов, а в выходные будет еще теплее! Вот какая погода ждет горожан — в прогнозе синоптиков

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 3 июня, метеорологические условия в Петербурге продолжит формировать антициклон. Его стараниями сохранится относительно малооблачная и спокойная погода, и вновь обойдется без дождей. При этом температура воздуха на 2-3 градуса превысит норму климата.

Температура воздуха +22…+24 градуса, по области +20…+25. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 773 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 4 июня, малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью переменный, днем восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +25…+27. В субботу, 5 июня, ночью малооблачно, днем переменная облачность, зато без осадков. В ночное время суток +12…+14 градусов, днем +26…+28.

Уже известны первые замеры температуры воды в Петербурге. По данным наблюдений на 2 июня в Неве вода прогрелась до +12,4 градуса, в курортной зоне Финского залива — до +14…+15 градусов.