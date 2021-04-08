Елагин дворец открывается для посетителей после 20 лет реставрации

Масштабная реставрация во дворце велась последние 20 лет. С 2016 по 2020 год из бюджета на нее было выделено более 280 миллионов рублей. Работы велись комплексно — от капитального ремонта сетей инженерно-технического обеспечения до реставрации штофной ткани стен, элементов лепного декора и монументальной живописи.

Впервые в истории музея после ремонта и реставрации залов второго этажа восстановлено архитектурное и декоративное убранство кабинета Александра I, воссозданы исторические интерьеры домовой церкви Николая Чудотворца. Кроме того, заменены инженерные коммуникации, пожарная сигнализация, полностью отремонтирована входная группа дворца.

«Здание Елагина дворца фактически с начала XXI века находилось на реставрации. Полностью работы завершились только в этом году. Окончание масштабной реставрации и возобновление экскурсий - настоящий подарок для петербуржцев и гостей города в преддверии 200-летия дворца, которое мы будем отмечать в следующем году», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Посетить Елагин дворец можно с 13 апреля. В честь открытия первые 10 посетителей, купивших входной билет, получат на память подарок от стеклодувной мастерской.

Дворец на Елагином острове был построен в 1818-1822 годах архитектором Карлом Росси по приказу императора Александра I как летняя резиденция для вдовствующей императрицы Марии Федоровны. С 1818 и до 1917 годов остров и дворец находились в собственности Романовых и были любимым местом отдыха царской семьи. В Елагином дворце расположен Музей русского декоративно-прикладного искусства и интерьера конца XVIII-начала XX веков.