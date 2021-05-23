В «Петергофе» прошел Весенний праздник фонтанов. Вот как это было

В эти выходные в «Петергофе» прошел Весенний праздник фонтанов, посвященный 300-летию водоподводящей системы. «Петергоф» в соцсетях опубликовал трансляцию с мероприятия.
С помощью театрального представления на Большом каскаде показали историю создания фонтанной системы. По традиции праздник завершился пуском фонтана «Самсон» и пиротехническими залпами над Большим петергофским дворцом. В представлении участвовали студенты Санкт-Петербургского государственного института культуры, а также артисты оперы и балета.
Праздник получил название «…Воду привесть, дабы лилась» — это точная цитата из Пунктов, которые Петр I лично утвердил, перечисляя в 1721 году необходимые работы в Петергофе.
Напомним, из-за пандемии сезон фонтанов в Петербурге в 2020 году начался на два месяца позже, а торжественные церемонии были отменены. Исключением стало празднование 315-летия основания Петергофа — 12 сентября музей-заповедник отметил его фейерверком и пуском фонтанов, который впервые состоялся при зрителях. Позже в городе продлили сезон фонтанов из-за теплой погоды.
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