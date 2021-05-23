В «Петергофе» прошел Весенний праздник фонтанов. Вот как это было

Напомним, из-за пандемии сезон фонтанов в Петербурге в 2020 году начался на два месяца позже, а торжественные церемонии были отменены. Исключением стало празднование 315-летия основания Петергофа — 12 сентября музей-заповедник отметил его фейерверком и пуском фонтанов, который впервые состоялся при зрителях. Позже в городе продлили сезон фонтанов из-за теплой погоды.