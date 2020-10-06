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Сезон фонтанов в Петербурге продлили из-за теплой погоды. В Петергофе они будут работать еще две недели

Петербургский «Водоканал» продлил сезон работы фонтанов. Пока стоит теплая погода, они еще порадуют горожан.

«Было принято решение продлить сезон работы фонтанов, так как сейчас благоприятная погода, и не прогнозируется в ближайшие дни никаких похолоданий», — заявили в «Водоканале» Петербурга. Точная дата завершения сезона фонтанов пока не утверждена — она будет зависеть от температуры воздуха в городе. 

А вот посмотреть на фонтаны Петергофа в действии можно будет до 18 октября. Из-за эпидемической ситуации торжественная церемония закрытия сезона проводиться не будет. 

Из-за пандемии сезон фонтанов в Петербурге начался на два месяца позже, а торжественные церемонии были отменены. Исключением стало празднование 315-летия основания Петергофа — 12 сентября музей-заповедник отметил его фейерверком и пуском фонтанов, который впервые состоялся при зрителях.

Напомним, в октябре прошлого года в Павильонном зале Малого Эрмитажа после реставрации запустили стенные фонтаны-раковины. Декоративные сооружения представляют собой копии «Фонтана слез» Бахчисарайского дворца в Крыму — они были созданы в середине XIX века по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера.

Дарья Гладких,
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