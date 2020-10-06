Сезон фонтанов в Петербурге продлили из-за теплой погоды. В Петергофе они будут работать еще две недели

«Было принято решение продлить сезон работы фонтанов, так как сейчас благоприятная погода, и не прогнозируется в ближайшие дни никаких похолоданий», — заявили в «Водоканале» Петербурга. Точная дата завершения сезона фонтанов пока не утверждена — она будет зависеть от температуры воздуха в городе.

А вот посмотреть на фонтаны Петергофа в действии можно будет до 18 октября. Из-за эпидемической ситуации торжественная церемония закрытия сезона проводиться не будет.

Из-за пандемии сезон фонтанов в Петербурге начался на два месяца позже, а торжественные церемонии были отменены. Исключением стало празднование 315-летия основания Петергофа — 12 сентября музей-заповедник отметил его фейерверком и пуском фонтанов, который впервые состоялся при зрителях.

Напомним, в октябре прошлого года в Павильонном зале Малого Эрмитажа после реставрации запустили стенные фонтаны-раковины. Декоративные сооружения представляют собой копии «Фонтана слез» Бахчисарайского дворца в Крыму — они были созданы в середине XIX века по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера.