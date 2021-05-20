Петербургский выпускник пытался зайти в школу в шлеме и с пистолетом для игры в страйкбол

Сегодня утром в одну из школ Петербурга пытался зайти мужчина в шлеме и с оружием в кобуре. Его не пустил охранник, завязалась драка. Оказалось, что это один из выпускников — 17-летний молодой человек в форме для игры в страйкбол и соответствующим пистолетом.
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Фото: Shutterstock.com
Как пишет «Фонтанка», сообщение в полицию поступило около 8:35 20 мая — от родителей учеников школы №147 на Муринской дороге, 70. Они рассказали о мужчине в маске и с оружием в кобуре, который пытался войти в учебное учреждение. Его не пустил охранник, после чего завязалась драка.
Сотрудники правопорядка выяснили, что в школу пытался зайти выпускник — 17-летний петербуржец по имени Никита. Он был одет в форму, похожую на страйкбольную, в кобуре у него был пистолет — также для игры в страйкбол. Поверх формы молодой человек завязал голубой галстук.
Выпускника задержали приехавшие по заявке МВД сотрудники Росгвардии. В настоящий момент проводится допрос о мотивах молодого человека.
Напомним, утром 11 мая в школе №175 на улице Джаудата Файзи в Казани произошла стрельба. В этот момент в здании находились 714 детей и около 70 сотрудников, в том числе 52 педагога. Огонь открыл 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. Он «осознал себя богом», а потом в нем «стал пробуждаться монстр». Число жертв стрельбы в школе возросло до девяти. Число пострадавших при стрельбе также увеличилось до 23 человек.
Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев признался в массовом убийстве. Он считает, что убил четырех взрослых, и не знает, сколько школьников. Следственный комитет России возбудил дело по части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух и более лиц. По данным СК, Ильназ Галявиев не состоял на учете у нарколога или психиатра, однако ранее врачи диагностировали у него заболевание головного мозга.
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