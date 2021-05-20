Петербургский выпускник пытался зайти в школу в шлеме и с пистолетом для игры в страйкбол

Как пишет «Фонтанка», сообщение в полицию поступило около 8:35 20 мая — от родителей учеников школы №147 на Муринской дороге, 70. Они рассказали о мужчине в маске и с оружием в кобуре, который пытался войти в учебное учреждение. Его не пустил охранник, после чего завязалась драка.

Сотрудники правопорядка выяснили, что в школу пытался зайти выпускник — 17-летний петербуржец по имени Никита. Он был одет в форму, похожую на страйкбольную, в кобуре у него был пистолет — также для игры в страйкбол. Поверх формы молодой человек завязал голубой галстук.

Выпускника задержали приехавшие по заявке МВД сотрудники Росгвардии. В настоящий момент проводится допрос о мотивах молодого человека.