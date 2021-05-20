МЧС объявило в Ленобласти штормовое предупреждение. Грозы, ливни и град ждать сразу после обеда

Как предупреждает МЧС, ссылаясь на прогноз Гидрометцентра, 20 мая, начиная с 14-17 часов, на территории Ленобласти местами ожидаются грозы, ливни, град, при грозе кратковременное усиление ветра 15-20 метров в секунду.

В связи со штормовым предупреждением спасатели предупреждают о повышенной вероятности ДТП, происшествий на акваториях, аварий на железнодорожном транспорте, изменений в расписании движения воздушных судов, повреждений на ЛЭП и линиях связи, объектах ЖКХ, подтоплений приводных территорий и дорог, а также пропажи и гибели людей в лесных массивах.

«Рекомендации для населения: в связи с прогнозируемой метеообстановкой воздержитесь от посещения лесов и водных объектов!» — советуют в МЧС.

Грозы пройдут сегодня не только на территории Ленинградской области, но и в Петербурге. Ранее о молниях, ливнях и сильном ветре уже предупреждало МЧС.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 20 мая, днем кратковременные дожди, местами гроза и ливни, воздух прогреется до 17-19 градусов тепла.

В пятницу, 21 мая, утром и днем временами дожди. Ветер западный, юго-восточный умеренный, утром и днем в прибрежных районах порывы до сильного. В ночное время суток +11…+13 градусов, днем +13…+15. В субботу, 22 мая, кратковременные дожди, ночью местами. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17.

Пока Петербург готовится к новым грозам, посмотрите, как прошли накануне другие — молнии ударяли и в телебашню на Петроградской, и даже в крест на куполе Исаакиевского собора.