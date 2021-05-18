Видео дня: молния ударила в телебашню на Петроградской во время ночной грозы в Петербурге

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 18 мая, дожди, местами ливни с градом и грозы прогнозируются в течение всего дня. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозе местами кратковременное усиление до сильного. Несмотря на непогоду, воздух прогреется до 26-28 градусов тепла.

В среду, 19 мая, облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Ветер днем юго-западный, западный умеренный, при грозе местами кратковременное усиление до сильного. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +22…+24. В четверг, 20 мая, также облачно, пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах ливни и грозы. В ночное время суток +12…+14 градусов, днем +18…+20.