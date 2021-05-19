На Петербург вновь надвигаются грозы. О молниях, ливнях и сильном ветре третий день подряд предупреждает МЧС

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 19 мая, гроз в Петербурге не ожидается, но день пройдет облачно с прояснениями, а воздух прогреется до 23-25 градусов тепла.

В четверг, 20 мая, ночью кратковременный дождь, днем также дожди — местами гроза и ливень. В ночное время суток +13…+15 градусов, днем +17…+19. В пятницу, 21 мая, утром и днем временами дожди, в прибрежных районах порывы ветра до сильного. Ночью воздух прогреется до 11-13 градусов, днем немногим больше — до 13-15 выше нуля.

Выходные начнутся в Петербурге также с дождей — пройдут кратковременные осадки, ночью местами. Температура воздуха в ночное время +8…+10 градусов, в дневное +15…+17.

Пока Петербург готовится к новым грозам, посмотрите, как прошли накануне другие — молнии ударяли и в телебашню на Петроградской, и даже в крест на куполе Исаакиевского собора.