На Петербург вновь надвигаются грозы. О молниях, ливнях и сильном ветре третий день подряд предупреждает МЧС

Грозы не покидают Петербург. О молниях, ливнях и сильном ветре уже третий день подряд предупреждает МЧС. Рассказываем, к какой непогоде стоит готовиться.
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Фото: Shutterstock.com
Как предупреждает региональное МЧС со ссылкой на прогноз Гидрометцентра, 20 мая в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы, которые вызовут усиление ветра до 18 метров в секунду.
Спасатели просят быть внимательными и осторожными и напоминают об основных правилах безопасного поведения при грозе:
- Если Вы находитесь в сельской местности — закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия.
- Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
- По возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи — выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер.
- Уберите хозяйственные вещи со двора дома и балкона, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу.
- Машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 19 мая, гроз в Петербурге не ожидается, но день пройдет облачно с прояснениями, а воздух прогреется до 23-25 градусов тепла.
В четверг, 20 мая, ночью кратковременный дождь, днем также дожди — местами гроза и ливень. В ночное время суток +13…+15 градусов, днем +17…+19. В пятницу, 21 мая, утром и днем временами дожди, в прибрежных районах порывы ветра до сильного. Ночью воздух прогреется до 11-13 градусов, днем немногим больше — до 13-15 выше нуля.
Выходные начнутся в Петербурге также с дождей — пройдут кратковременные осадки, ночью местами. Температура воздуха в ночное время +8…+10 градусов, в дневное +15…+17.
Пока Петербург готовится к новым грозам, посмотрите, как прошли накануне другие — молнии ударяли и в телебашню на Петроградской, и даже в крест на куполе Исаакиевского собора.
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