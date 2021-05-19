Видео дня: молния ударила в Исаакиевский собор во время вечерней грозы

По данным МЧС, во время вечерней грозы пострадали два человека. По предварительным данным, это произошло из-за падения слабозакрепленной конструкции. Всего за время непогоды спасатели совершили 57 выездов — из-за падения деревьев, элементов кровли и других конструкций, затоплений помещений, обрывов проводов и падения светофоров, а также падения кладки балконов. Во время грозы повреждено 14 автомобилей. Максимальная скорость ветра достигала 17 метров в секунду.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 19 мая, в Петербурге облачная с прояснениями погода, воздух прогреется до 23-25 градусов тепла. В четверг, 20 марта, также облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, туман, днем также дожди — местами ливни и гроза. Ветер ночью переменный слабый, днем умеренный, при грозе усиление до сильного. В ночное время суток +12…+14 градусов, в дневное +17…+19.

В пятницу, 21 мая, все еще облачно с прояснениями. Ночью дождь, местами небольшой, днем также небольшие дожди. И уже холоднее — ночью +9…+11 градусов, днем +14…+16.