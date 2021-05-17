Знакомьтесь, Борис Львовский — его DA Bureau отвечало за дизайн кластера «Третье место» и ресторанов Birch, Bio My Bio и Cococo Bistro

Архитектор и сооснователь востребованного DA Bureau сделал DA-дизайн важной частью ДНК Петербурга: в его портфолио лучшие гастропроекты — Birch, Bio My Bio, Cococo Bistro и кластер Third Place.
Как началось DA Bureau?
Мы — я, Федя Горегляд и Аня Львовская — учились в Академии художеств на архитектурном факультете. И нам очень хотелось о себе заявить. Делали конкурсы, брали проекты, но работали в стол. После выпуска нас пригласили в крутые бюро. Все шло неплохо, но однажды мне приспичило купить Volkswagen Golf II. Кроме архитектуры я всегда увлекался тачками. Продавцом оказался молодой человек Саша. Мы начали общаться, и он попросил помочь с дизайном офиса. Так мы с ребятами впервые смогли воплотить в жизнь проект. В этот момент и появилось DA Bureau. Мгновенная карма может быть и хорошей! Саша рекомендовал нас друзьям, и пару лет мы работали на сарафанном радио. Мог ли я предположить, покупая машину за 100 тысяч, что это перевернет мою жизнь? Нет. Вскоре к нам присоединилась крутейший дизайнер Маша Романова — и понеслось.
«Понеслось» — подходящее слово: теперь у всех пространств, спроектированных DA Bureau, — сокрушительный успех. Как можете это объяснить?
Прежде всего мы архитекторы, а не дизайнеры. Работаем с объемом и логистикой пространств, а не с плоскостью. Наши интерьеры узнаются, потому что в их основе — грамотные пространственные решения. Мы продумываем, чтобы людям было удобно. Или неудобно, но специально!
Про неудобно: в легендарном Birch, который вы проектировали, только высокая посадка. Сейчас ресторан на реконструкции, мы в ожидании. Какой план?
Мы на стадии между косметическим ремонтом и полным сносом. (Смеется.) Сам жест, что Арслан Бердиев (шеф-повар и владелец Birch. — Прим. ред.) попросил сделать реновацию именно нас, — очень ценный. Пока могу сказать: новый Birch будет более удобным и технологичным.
Birch для вас — особенная история?
Для меня Birch — это проект, который радикально повлиял на развитие ресторанной культуры в Петербурге. А к историям, которые меняют мировоззрение людей, приятно быть причастным. Три года назад, когда мы начали его проектировать, все крутили пальцем у виска: сделать ресторан высокой кухни, в котором нет декора, а есть только три материала — бетон, дерево и сталь — это безумие. Мы сделали по-своему, и индустрия увидела: так можно. Людям будто дали зеленый свет: разрешили делать то, что хочется. А мы научились работать в коллаборации. Арслан пообещал, что не поменяет ни одной детали в интерьере, даст полную творческую свободу. Так и вышло. Он нам доверился, и мы за это очень благодарны. Как-то спустя полгода после открытия звонят из Birch: «У нас сломался диспенсер в санузле, помогите? Сами делать не хотим, чтобы не испортить дизайн». Для нас важно, чтобы клиенты знали: они могут к нам обратиться даже с мелочью. Пожизненно. Мы поможем.
Давайте составим топ-3 проектов DA Bureau.
Буду выбирать по принципу Birch: насколько сильно эти места изменили мировоззрение людей. Это самое ценное в работе архитектора. Важный для нас проект — City Food. Задача была сложная, но крутая — на четвертом этаже торгового комплекса на Пионерской сделать гастро-пространство невиданного уровня для Петербурга. Это в спальнике, а не в центре! Когда мы сказали заказчику, что делаем тканевые диваны, нас спросили: «Ребят, вы уверены?». Я ответил, что, если в подушки будут втыкать ножи, а на столах писать любые слова, кроме цензурных, мы все заменим. Прошло полтора года. Люди оценили то, что мы сделали, и оказались благодарны. Теперь они могут не тратить два часа до центра, чтобы поужинать в «приличном» месте. В «проект на районе» никто не верил, а он вошел в шорт-лист крупнейшего международного конкурса Interior Design's Best of Year 2020. Вот это супер. И назову Bio My Bio Матильды Шнуровой. Его уникальность как ресторанного проекта в том, что здесь не арт-объекты находятся в интерьере, а интерьер сам является арт-объектом. Для усиления эффекта мы построили концепцию на цвете света. Bio My Bio — про современное искусство. И мы мечтаем, чтобы люди прочувствовали этот интерьер — тогда сценарий реакции будет похож на историю Birch.
Bio My Bio — очень театрализованное пространство.
Я больше скажу — четырехметровые листья делали декораторы Мариинского. От их производства отказывались мебельщики, строители, вообще все. Однажды мы разложили эскизы на столе и в отчаянии их рассматривали. В тот день к нам в офис зашел чувак, который подошел и спросил, что это такое. Мы обрисовали ситуацию, и он сказал — так я могу взяться. Это оказался один из декораторов Мариинского. Вообще, в интерьере Bio My Bio огромное количество подобных пасхалок, но их нужно объяснять. Нужна экспликация, чтобы люди понимали, какие идеи мы с Матильдой закладывали в этот проект.
Что происходит в индустрии? Как изменился город?
Петербург сейчас на правильном пути. В городе появилось классное молодое архитектурное комьюнити — есть Rhizome, Delo Design, АКМЕ, многие другие ребята. Есть курс на хороший международный дизайн. У DA Bureau есть принцип — мы не делаем ничего, что противоречит нашей идеологии. Никто и никогда не мог прийти к Захе Хадид и сказать: «Сделайте мне что-то в духе Фрэнка Гери». Еще 8 лет назад, когда заказчик приходит в российское бюро, такое было возможно. Сейчас уважения к профессии стало гораздо больше, и это коллективная заслуга молодого комьюнити дизайнеров.
DA Bureau делает множество проектов. Что дальше?
Да, мы делаем по 20 проектов в год. Планировали открыть заграничный офис, но вмешалась пандемия. Недавно закончили пентхаус в Австралии, который хозяева сдали на Airbnb. В него заехал Хью Джекман. Я даже на него подписался и все ждал, пока он выложит селфи из дома, чтобы написать комментарий в духе «Хью, ничего не испорти!». Сейчас у нас проекты в Тбилиси, в Берлине, в Нью-Йорке, в Лондоне и, конечно, по всей России. Скоро запустим сайт, которого у нас никогда не было. Все портфолио — только на Behance, а текстов о том, кто мы и чем занимаемся, почти не найти. Ведь один из наших важных принципов — действительно важны только материальные проекты, а не просто красивые рендеры.
Для нового проекта DA Bureau HEADWAY в «Москве-Сити» 2ГИС и Яндекс.Карты придумали новую категорию «бутик-коворкинг».
Клиенты DA Bureau составляют не формальное техническое задание, а сочинение в свободной форме.
Борис Львовский не был в отпуске 2 года.
Свадебное путешествие Борис и Анна Львовские отменили ради авторского надзора над одним из первых проектов DA Bureau — гастробаром «Компания».
Принцип Львовского — оценка проекта драйвом, а не бюджетом. Несколько раз DA Bureau инвестировала в проекты из собственных финансов (до миллиона!), чтобы концепция была реализована полностью.
Текст: Алина Исмаилова
Фото: Виктория Назарова
Свет: Skypoint
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