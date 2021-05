Знакомьтесь, Борис Львовский — его DA Bureau отвечало за дизайн кластера «Третье место» и ресторанов Birch, Bio My Bio и Cococo Bistro

Birch для вас — особенная история?

Для меня Birch — это проект, который радикально повлиял на развитие ресторанной культуры в Петербурге. А к историям, которые меняют мировоззрение людей, приятно быть причастным. Три года назад, когда мы начали его проектировать, все крутили пальцем у виска: сделать ресторан высокой кухни, в котором нет декора, а есть только три материала — бетон, дерево и сталь — это безумие. Мы сделали по-своему, и индустрия увидела: так можно. Людям будто дали зеленый свет: разрешили делать то, что хочется. А мы научились работать в коллаборации. Арслан по­обещал, что не поменяет ни одной детали в интерьере, даст полную творческую свободу. Так и вышло. Он нам доверился, и мы за это очень благодарны. Как-то спустя полгода после открытия звонят из Birch: «У нас сломался диспенсер в санузле, помогите? Сами делать не хотим, чтобы не испортить дизайн». Для нас важно, чтобы клиенты знали: они могут к нам обратиться даже с мелочью. Пожизненно. Мы поможем.

Давайте составим топ-3 проектов DA Bureau.

Буду выбирать по принципу Birch: насколько сильно эти места изменили мировоззрение людей. Это самое ценное в работе архитектора. Важный для нас проект — City Food. Задача была сложная, но крутая — на четвертом этаже торгового комплекса на Пионерской сделать гастро-пространство невиданного уровня для Петербурга. Это в спальнике, а не в центре! Когда мы сказали заказчику, что делаем тканевые диваны, нас спросили: «Ребят, вы уверены?». Я ответил, что, если в подушки будут втыкать ножи, а на столах писать любые слова, кроме цензурных, мы все заменим. Прошло полтора года. Люди оценили то, что мы сделали, и оказались благодарны. Теперь они могут не тратить два часа до центра, чтобы поужинать в «приличном» месте. В «проект на районе» никто не верил, а он вошел в шорт-лист крупнейшего международного конкурса Interior Design's Best of Year 2020. Вот это супер. И назову Bio My Bio Матильды Шнуровой. Его уникальность как ресторанного проекта в том, что здесь не арт-объекты находятся в интерьере, а интерьер сам является арт-объектом. Для усиления эффекта мы построили концепцию на цвете света. Bio My Bio — про современное искусство. И мы мечтаем, чтобы люди прочувствовали этот интерьер — тогда сценарий реакции будет похож на историю Birch.