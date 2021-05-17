Знакомьтесь, Борис Львовский — его DA Bureau отвечало за дизайн кластера «Третье место» и ресторанов Birch, Bio My Bio и Cococo Bistro

Как началось DA Bureau?

Мы — я, Федя Горегляд и Аня Львовская — учились в Академии художеств на архитектурном факультете. И нам очень хотелось о себе заявить. Делали конкурсы, брали проекты, но работали в стол. После выпуска нас пригласили в крутые бюро. Все шло неплохо, но однажды мне приспичило купить Volkswagen Golf II. Кроме архитектуры я всегда увлекался тачками. Продавцом оказался молодой человек Саша. Мы начали общаться, и он попросил помочь с дизайном офиса. Так мы с ребятами впервые смогли воплотить в жизнь проект. В этот момент и появилось DA Bureau. Мгновенная карма может быть и хорошей! Саша рекомендовал нас друзьям, и пару лет мы работали на сарафанном радио. Мог ли я предположить, покупая машину за 100 тысяч, что это перевернет мою жизнь? Нет. Вскоре к нам присоединилась крутейший дизайнер Маша Романова — и понеслось.

«Понеслось» — подходящее слово: теперь у всех пространств, спроектированных DA Bureau, — сокрушительный успех. Как можете это объяснить?

Прежде всего мы архитекторы, а не дизайнеры. Работаем с объемом и логистикой пространств, а не с плоскостью. Наши интерьеры узнаются, потому что в их основе — грамотные пространственные решения. Мы продумываем, чтобы людям было удобно. Или неудобно, но специально!

Про неудобно: в легендарном Birch, который вы проектировали, только высокая посадка. Сейчас ресторан на реконструкции, мы в ожидании. Какой план?

Мы на стадии между косметическим ремонтом и полным сносом. (Смеется.) Сам жест, что Арслан Бердиев (шеф-повар и владелец Birch. — Прим. ред.) попросил сделать реновацию именно нас, — очень ценный. Пока могу сказать: новый Birch будет более удобным и технологичным.