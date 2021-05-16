Дворцовый мост окрасится в золотой цвет в честь победы «Зенита» в Чемпионате России

Архитектурно-художественную подсветку включат сегодня, 16 мая, в 22:15. В этот же день пройдет финальный матч сезона петербургского «Зенита» с «Тамбовом». Сине-бело-голубые выйдут в футболках с золотыми шевронами победителей чемпионата.