Дворцовый мост окрасится в золотой цвет в честь победы «Зенита» в Чемпионате России

В Петербурге Дворцовый мост станет золотым в честь победы «Зенита» в Российской Премьер-Лиге. Об этом рассказали в пресс-службе ГБУ «Ленсвет».
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Фото: Shutterstock
Архитектурно-художественную подсветку включат сегодня, 16 мая, в 22:15. В этот же день пройдет финальный матч сезона петербургского «Зенита» с «Тамбовом». Сине-бело-голубые выйдут в футболках с золотыми шевронами победителей чемпионата.
Напомним, ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» стал чемпионом России по футболу, одержав победу в матче с «Локомотивом» 28-го тура Российской премьер-лиги. Это была третья победа подряд! Встреча с московским «Локомотивом», проходившая на домашнем стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 6:1.
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