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В канале Грибоедова увидели «маленькую и редкую» балтийскую нерпу. Зоозащитники призвали помочь найти ее

Фонд друзей балтийской нерпы попросил помочь в поиске «маленькой и редкой» балтийской нерпы, которую заметили в канале Грибоедова. Видео с нерпой опубликовали в сообществе Фонда во «ВКонтакте».

По словам спасателей, животное сейчас плавает около Никольского собора и ищет место, где можно погреться. Нерпа замерзла и устала, добавили они. «Если вы находитесь в указанном районе или у вас есть желание и возможность ее поискать, посмотрите, пожалуйста, на воду и особенно на все подходы к воде. Если увидите — звоните по телефону 699-23-99!», — попросили в Фонде.

Напомним, ранее сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» вместе со спасателями «Кошкиспаса» поймали нерпенка, которого петербуржцы увидели в Крюковом канале. В «Фонде» также сообщили, что тюлененок «обессилен совсем». Интернет-пользователи уже прозвали малыша Капитаном Крюком из Крюкова канала. 

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