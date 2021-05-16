В канале Грибоедова увидели «маленькую и редкую» балтийскую нерпу. Зоозащитники призвали помочь найти ее

По словам спасателей, животное сейчас плавает около Никольского собора и ищет место, где можно погреться. Нерпа замерзла и устала, добавили они. «Если вы находитесь в указанном районе или у вас есть желание и возможность ее поискать, посмотрите, пожалуйста, на воду и особенно на все подходы к воде. Если увидите — звоните по телефону 699-23-99!», — попросили в Фонде.